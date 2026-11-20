Как следует из материалов дела, налоговая инспекция начала принудительное взыскание задолженности в 2025 году. В сентябре того же года на имущество компании наложили арест, после чего в отношении него возник залог в пользу ФНС. Однако задолженность продолжала расти: в марте 2026 года отрицательное сальдо ЕНС составляло 15,3 млн руб., в июне — 16,2 млн руб.