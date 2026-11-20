На имущество донского «Трансминерала» обращено взыскание из-за долга в 16,2 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области разрешил обратить взыскание на восемь объектов движимого имущества ООО «Трансминерал» в счет погашения налоговой задолженности. По состоянию на 9 июня 2026 года отрицательное сальдо единого налогового счета компании составляло 16,2 млн руб. Стоимость имущества, переданного в залог налоговой службе, оценили в 12,3 млн руб.Иск был подан Межрайонной инспекцией ФНС № 23 по Самарской области. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
В перечень вошли три полуприцепа марок Kogel и Krone, погрузчик, автомобильные весы и три ленточных конвейера. Согласно протоколу ареста от сентября 2025 года, два полуприцепа оценены в 2 млн руб. каждый, третий — в 960 тыс. руб., погрузчик — почти в 4 млн руб. Стоимость весов составила 1,9 млн руб., конвейеров — от 250 тыс. до 594 тыс. руб.
Как следует из материалов дела, налоговая инспекция начала принудительное взыскание задолженности в 2025 году. В сентябре того же года на имущество компании наложили арест, после чего в отношении него возник залог в пользу ФНС. Однако задолженность продолжала расти: в марте 2026 года отрицательное сальдо ЕНС составляло 15,3 млн руб., в июне — 16,2 млн руб.
«Трансминерал» не оспаривал сумму долга и признал, что не может погасить его денежными средствами. Компания предлагала урегулировать спор передачей имущества налоговому органу и подготовила проект мирового соглашения, однако договориться сторонам не удалось.
Суд постановил реализовать заложенное имущество путем продажи с публичных торгов. Кроме того, с компании взыскали 50 тыс. руб. госпошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца.
Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Трансминерал» зарегистрировано 20 ноября 2013 года в Шахтах Ростовской области. Основной вид деятельности — упаковывание товаров. Учредитель и генеральный директор — Игорь Иванченко. Уставный капитал составляет 12 тыс. руб. По итогам 2025 года выручка компании составила 143,4 млн руб., чистый убыток — 93,3 млн руб. Для сравнения: в 2024 году предприятие получило 348,1 млн руб. выручки и 14,3 млн руб. чистой прибыли.