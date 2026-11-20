Ак Барс Банк — универсальный банк с головным офисом в Казани. Банк работает на рынке с 1993 года, представлен в 27 регионах России и располагает 132 офисами. Ак Барс Банк входит в число крупнейших финансовых организаций страны и предоставляет более 100 видов услуг для частных и корпоративных клиентов.