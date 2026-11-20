Ак Барс Банк открыл офис на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге
В нем обслуживаются как физические, так и юридические лица
Дополнительный офис «Санкт-Петербургский № 3» Ак Барс Банка переехал с улицы Варшавской, 43, на Ленинский проспект, 124, лит. А, помещение 7-Н. Новое отделение расположено рядом со станцией метро «Ленинский проспект», что делает визит в банк более удобным.
Офис работает по современным стандартам обслуживания. Для посетителей предусмотрены комфортная зона ожидания с электронной очередью, отдельные окна приема, а также круглосуточный доступ к банкомату.
Клиентам-физлицам доступны основные банковские продукты и услуги: карты, вклады, кредиты и обмен валюты. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банк предлагает решения для развития бизнеса: расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные карты, эквайринг, зарплатные проекты, инструменты финансирования и дополнительные нефинансовые сервисы.
Новое отделение стало просторнее. Интерьер разделен на функциональные зоны и выполнен в лаконичном дизайне. Для детей оборудован игровой уголок. Офис адаптирован для маломобильных граждан: установлены пандус, поручни, специальное оборудование и кнопки вызова персонала.
Отделение работает по следующему графику:
— обслуживание физических лиц: с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 16:00, воскресенье — выходной день;
— обслуживание юридических лиц: с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу с 10:00 до 16:45, суббота и воскресенье — выходные дни.
Открытие офиса на Ленинском проспекте продолжает развитие сети Ак Барс Банка в Санкт-Петербурге и расширяет доступность его услуг для клиентов города.
Ак Барс Банк — универсальный банк с головным офисом в Казани. Банк работает на рынке с 1993 года, представлен в 27 регионах России и располагает 132 офисами. Ак Барс Банк входит в число крупнейших финансовых организаций страны и предоставляет более 100 видов услуг для частных и корпоративных клиентов.
ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН 1653001805Реклама