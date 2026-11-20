Специальные цены действуют во время «Черной пятницы» и на развлечения. Покататься на родельбане — управляемых санях со скоростью до 40 км/ч — можно будет со скидкой до 50%. Для тех, кто планирует совместить подъем в горы с другими впечатлениями, предусмотрен комбо-тариф «три в одном» за 2 950 руб. В него входят подъем на Роза Пик (2 320 м над уровнем моря), катание на родельбане и посещение интерактивного Музея археологии. Воспользоваться комбо-предложением можно в любой день с 1 декабря по 11 апреля.