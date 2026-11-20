«Черная пятница» на «Роза Хутор»: скидки на ски-пассы — до 50%, на детский отдых — 100%
Специальные предложения курорта доступны с 20 по 30 ноября.
Ключевое предложение «Черной пятницы» — ски-пассы с открытыми датами: даты катания можно менять в любой момент без доплат. Второй год курорт предлагает ски-пасс с опцией фаст-трека — приоритетного прохода на канатные дороги — за 9 990 руб. Ски-пасс с фаст-треком будет действовать в любой день зимнего сезона, включая новогодние праздники. Тираж лимитирован 600 экземплярами.
Ограниченной серией продаются в «Черную пятницу» многодневные ски-пассы «День + Вечер» с открытой датой. Они рассчитаны на срок от двух до семи дней катания в выбранный период и позволяют кататься с утра до ночи — но вечернее катание нужно использовать в тот же день, что и дневное. Стоимость зависит от количества дней, максимальная скидка — 40%.
Этой зимой на высоте 1350 метров откроется сноупарк New Star Camp. Для райдеров, которые планируют кататься только там, создан специальный однодневный ски-пасс «New Star сноупарк». Только во время «Черной пятницы» скипасс в сноупарк New Star Camp будет доступен по спеццене — 3 000 руб.
Гостям со стандартным ски-пассом «Роза Хутор» доплачивать за вход не придется.
Во время «Черной пятницы» со скидкой 20% можно забронировать проживание в отелях курорта: «Ски Инн», «Роза Спрингс», «Парк Инн», «Рэдиссон», «Вальсет», бутик отелях этнопарка «Моя Россия», «Роза Шале». Период проживания - с 18 декабря по 12 апреля за исключением дат с 31 декабря по 9 января. Предложение можно совместить с семейной программой «Детям — горы в подарок», которая действует на «Роза Хутор» в течение всего зимнего сезона. При бронировании взрослыми проживания в отелях «Роза Хутор» детям до 13 лет со 100% скидкой доступны проживание, питание, ски-пассы, занятия с инструкторами, прокат снаряжения и другие услуги курорта.
Специальные цены действуют во время «Черной пятницы» и на развлечения. Покататься на родельбане — управляемых санях со скоростью до 40 км/ч — можно будет со скидкой до 50%. Для тех, кто планирует совместить подъем в горы с другими впечатлениями, предусмотрен комбо-тариф «три в одном» за 2 950 руб. В него входят подъем на Роза Пик (2 320 м над уровнем моря), катание на родельбане и посещение интерактивного Музея археологии. Воспользоваться комбо-предложением можно в любой день с 1 декабря по 11 апреля.
Отдельные условия предусмотрены для участников программы лояльности «Роза Бонус». В период «Черной пятницы» они смогут оплатить бонусными баллами (один балл равен одному рублю) до 20% стоимости занятий с инструкторами и проката снаряжения. На занятия в Детском клубе с сопровождением в детскую горнолыжную школу можно потратить 10% бонусов. При одновременной покупке всех трех сервисов лимит списания баллов увеличивается еще на 10%.
Кроме того, участники программы «Роза Бонус» смогут за 10 000 руб. приобрести дополнительную привилегию Роза Бонус Плюс.
Все предложения «Черной пятницы» опубликованы на сайте.
https://rosakhutor.ru/
ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»,
123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино,
ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1
ОГРН 103770201295Реклама. 6+
ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»,
123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино,
ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1
ОГРН 103770201295Реклама. 6+