На 91-километровом участке М-4 «Дон» продолжается масштабная реконструкция: дорогу расширяют с четырех до шести полос, обновляют покрытие, модернизируют развязки, мосты и путепроводы. После завершения работ движение станет быстрее и безопаснее. При этом, добавил глава региона, сохранится и бесплатный альтернативный маршрут через Новочеркасск, сопоставимый по протяженности.