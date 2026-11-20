Жители четырех муниципалитетов Ростовской области получат абонемент для проезда на М-4
Государственная компания «Автодор» введет специальные льготные абонементы на проезд по реконструируемому участку трассы М-4 «Дон» для жителей близлежащих территорий — прежде всего Шахт, Каменска-Шахтинского, Красносулинского и Октябрьского районов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Решение об этом руководством компании уже принято. Для многих эта дорога — ежедневный маршрут на работу, на учебу или в медучреждения Ростова-на-Дону», — отметил он.
На 91-километровом участке М-4 «Дон» продолжается масштабная реконструкция: дорогу расширяют с четырех до шести полос, обновляют покрытие, модернизируют развязки, мосты и путепроводы. После завершения работ движение станет быстрее и безопаснее. При этом, добавил глава региона, сохранится и бесплатный альтернативный маршрут через Новочеркасск, сопоставимый по протяженности.