На строительство головного коллектора Краснодар получит 15 млрд рублей
Правительство РФ одобрило предоставление Краснодарскому краю инфраструктурного кредита в размере 5 млрд руб. на возведение масштабного коммунального объекта в краевом центре. Ранее на реализацию проекта региону выделили еще 10 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.
По словам заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, по итогам второго этапа конкурса одобрено предоставление казначейских инфраструктурных кредитов на 23 проекта в 22 регионах на общую сумму 88,22 млрд руб. Средства пойдут на коммунальную, транспортную, энергетическую, туристическую и производственную инфраструктуру. За счет казначейских инфраструктурных кредитов одобрено финансирование 322 проектов в 85 регионах на общую сумму 581,22 млрд руб.
Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сейчас в Краснодаре готовятся к строительству масштабного коммунального объекта — нового головного канализационного коллектора. На первом этапе построят более 6 км сетей, которые проложат по улицам Калинина, Скорняжной и Минской. После этого возведут канализационную насосную станцию мощностью 400 тыс. куб. м в сутки. Новый коллектор обеспечит работу системы в Западном и Центральном округах, где проживают более 400 тыс. человек.