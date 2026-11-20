Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сейчас в Краснодаре готовятся к строительству масштабного коммунального объекта — нового головного канализационного коллектора. На первом этапе построят более 6 км сетей, которые проложат по улицам Калинина, Скорняжной и Минской. После этого возведут канализационную насосную станцию мощностью 400 тыс. куб. м в сутки. Новый коллектор обеспечит работу системы в Западном и Центральном округах, где проживают более 400 тыс. человек.