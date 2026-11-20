«Еще при разработке концепции квартала мы предусмотрели спа- и wellness-направление. Целенаправленно искали резидента, который предложит возможности для отдыха, оздоровления и развлечений. Корпус “Рейнбольдт” отвечает потребностям нового собственника, а его решение открыть здесь банный комплекс позволит воплотить этот замысел и дополнить деловую жизнь квартала»,— отметила руководитель отдела продаж проекта «Скороход Лофт» Милена Зубкова.