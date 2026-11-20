На территории бывшей фабрики «Скороход» откроют банный комплекс
АО «Ресурс Капитал» приобрело у «Охта Групп» исторический корпус «Рейнбольдт» на территории бывшей обувной фабрики «Скороход» в Петербурге. Новый собственник планирует открыть в трехэтажном здании банный комплекс премиум-класса. Площадь объекта составляет около 2,85 тыс. кв. м.
Корпус расположен на Заставской улице, 33, рядом со станцией метро «Московские ворота». Он входит во вторую очередь редевелопмента общественно-делового пространства «Скороход Лофт-квартал». Здание находится между будущей Ратушной площадью, крытой пешеходной улицей и проектируемым конференц-холлом.
Перед запуском комплекса в корпусе полностью обновят инженерные коммуникации и отреставрируют историческую кирпичную кладку. Подробности концепции и сроки открытия пока не раскрываются.
«Еще при разработке концепции квартала мы предусмотрели спа- и wellness-направление. Целенаправленно искали резидента, который предложит возможности для отдыха, оздоровления и развлечений. Корпус “Рейнбольдт” отвечает потребностям нового собственника, а его решение открыть здесь банный комплекс позволит воплотить этот замысел и дополнить деловую жизнь квартала»,— отметила руководитель отдела продаж проекта «Скороход Лофт» Милена Зубкова.