На месте «Невской мануфактуры» появится жилой квартал бизнес-класса
Группа компаний «КВС» стала новым собственником территории исторической «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге. Девелопер намерен провести редевелопмент промышленного ансамбля и создать на его месте жилой квартал бизнес-класса с социальной и коммерческой инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Проект предусматривает реставрацию исторических зданий и строительство новых корпусов, которые сформируют единую архитектурную среду. На территории планируют разместить два детских сада и школу, коммерческие помещения и объекты транспортной инфраструктуры. Также предусмотрены комплексное благоустройство и создание общественных пространств.
«Комплекс пережил непростой период, и сегодня перед нами стоит важная задача — восстановить исторические здания, вернуть им достойный облик и интегрировать в современную городскую среду. У этой территории огромный потенциал: уникальная архитектура, расположение на берегу Невы и прекрасные видовые характеристики. Мы хотим раскрыть все преимущества места и создать здесь особенное пространство для жизни»,— отметил генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Верховный суд России оставил в силе акты трех инстанций по иску АО «Невская мануфактура» о взыскании около 298 млн рублей страхового возмещения с «Ингосстраха» после крупного пожара на фабрике, произошедшего в 2021 году. ВС признал, что причиной пожара стала ненадлежащая эксплуатация здания. Юристы отмечают, что истец практически исчерпал процессуальные пути обжалования решений судебных инстанций. Подробнее в материале «Пожар на "Невской мануфактуре" страховкой не погасят»