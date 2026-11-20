«Комплекс пережил непростой период, и сегодня перед нами стоит важная задача — восстановить исторические здания, вернуть им достойный облик и интегрировать в современную городскую среду. У этой территории огромный потенциал: уникальная архитектура, расположение на берегу Невы и прекрасные видовые характеристики. Мы хотим раскрыть все преимущества места и создать здесь особенное пространство для жизни»,— отметил генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко.