В Ростовской области завершили ремонт подъезда от магистрали «Дон» к зоне отдыха Ростова-на-Дону на левом берегу реки. Об этом сообщило управление информационной политики донского правительства. Работы выполнила подрядная организация ООО «Т-Транс», объект принят в эксплуатацию.