На левом берегу Дона отремонтировали подъезд к ростовской зоне отдыха
В Ростовской области завершили ремонт подъезда от магистрали «Дон» к зоне отдыха Ростова-на-Дону на левом берегу реки. Об этом сообщило управление информационной политики донского правительства. Работы выполнила подрядная организация ООО «Т-Транс», объект принят в эксплуатацию.
Дорожники обновили покрытие, нанесли разметку из холодного термопластика и обустроили присыпные обочины.
«Качественное дорожное покрытие не только делает поездку приятнее, но и напрямую влияет на безопасность»,— прокомментировала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.