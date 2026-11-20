Продажи тестов на беременность в аптеках Ростовской области выросли до 55,5 млн рублей
Объем продаж тестов на беременность в аптеках Ростовской области по итогам января–сентября 2026 года достиг 55,5 млн рублей — на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные «Деловой газете. Юг» представила аналитическая компания DSM Group.
В натуральном выражении рынок прибавил 6,9%: за девять месяцев жители региона приобрели почти 355 тыс. тестов.
Наибольшую долю региональных продаж занял бренд Clearblue — 33,3%. Второе место у Evitest с показателем 14,7%, третье — у Femitest (13,4%). Пятерку лидеров замыкают Frautest (9,7%) и 4ForCare (5,2%).