Объем продаж тестов на беременность в аптеках Ростовской области по итогам января–сентября 2026 года достиг 55,5 млн рублей — на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные «Деловой газете. Юг» представила аналитическая компания DSM Group.