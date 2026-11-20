Глава СКР затребовал доклад по делу о нерасселенном аварийном доме в Оренбурге
Ранее в здании обрушились перекрытия
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нерасселении жильцов аварийного многоквартирного дома на улице Нагорной в Оренбурге. Поводом для вмешательства стало обращение горожанки в комментариях в аккаунте приемной главы СКР во «ВКонтакте». Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Установлено, что двухэтажное здание 1954 года постройки долгое время находится в непригодном состоянии. Кровля в доме протекает, а конструкции прогнили.
В ноябре 2026 года в одной из квартир обрушились межэтажные перекрытия. Несмотря на то что строение было признано аварийным еще в 2023 году, благоустроенное жилье гражданам до сих пор не предоставили. По этому факту СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело.
Руководитель регионального следствия Вячеслав Зудерман доложит Александру Бастрыкину о предварительных и окончательных итогах расследования, а также о мерах по обеспечению граждан благоустроенным жильем.