В ноябре 2026 года в одной из квартир обрушились межэтажные перекрытия. Несмотря на то что строение было признано аварийным еще в 2023 году, благоустроенное жилье гражданам до сих пор не предоставили. По этому факту СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело.