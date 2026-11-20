Жителей и гостей муниципалитета предупреждают, что, по данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС, вечером и до конца суток 21 ноября, а также в течение суток 22 ноября местами на территории региона прогнозируются сильный дождь, ливень с грозой и сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с. Кроме того, на малых реках бассейна реки Кубань юго-западной территории Краснодарского края и реках черноморского побережья от Анапы до Магри возможен подъем уровня воды, местами с достижением опасных отметок.