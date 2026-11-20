В Ростовской области вновь попытаются продать двух двугорбых верблюдов. Объявление о продаже самца и самки бактриана 2015 года рождения появилось 20 ноября на портале «ГИС Торги». Начальная цена животных — 309 тыс. рублей за самца и 288 тыс. рублей за самку.