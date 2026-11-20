На Дону в пятый раз выставили на торги двух верблюдов за 597 тысяч рублей
В Ростовской области вновь попытаются продать двух двугорбых верблюдов. Объявление о продаже самца и самки бактриана 2015 года рождения появилось 20 ноября на портале «ГИС Торги». Начальная цена животных — 309 тыс. рублей за самца и 288 тыс. рублей за самку.
Организатор торгов — региональное ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий». В настоящее время животные содержатся в заказнике «Горненский» в Красносулинском районе. Заявки от участников принимаются до 17 декабря, сами торги состоятся 22 декабря.
Это уже не первая попытка расстаться с верблюдами: с лета торги неоднократно признавались несостоявшимися — желающих приобрести экзотических животных не нашлось. Ранее аналогично не удалось реализовать стадо муфлонов.
Покупателем, как подчеркивают организаторы, может стать только зоопарк или зоосад, способный обеспечить животным надлежащие условия: содержание бактрианов в домашних условиях — будь то квартира или дачный участок — запрещено законом.
Бактрианы, или двугорбые верблюды, — одни из самых крупных представителей семейства верблюдовых. Животные приспособлены к суровому климату и выдерживают перепады температур от -40 до +40 градусов. Высота в холке взрослого верблюда может превышать 2 м, вес самцов достигает 500–1000 кг.