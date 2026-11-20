В Оренбуржье за девять месяцев уровень цифровой зрелости пяти отраслей экономики составил 69,2%
По итогам девяти месяцев этого года в Оренбургской области уровень цифровой зрелости пяти ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления составил 69,2%. Плановое значение на весь год составляет 61,8%, сообщает правительство региона.
В ведомстве отмечают, что наиболее высокие результаты достигнуты в государственном управлении (99,1%), здравоохранении (95,2%) и транспортной отрасли (84,5%).
Перед регионом обозначены дальнейшие приоритеты: усиление кибербезопасности, внедрение искусственного интеллекта, резервирование информационных систем и развитие социально значимых сервисов в национальном мессенджере MAX.