На побережье от Анапы до Магри ожидается подъем воды в реках
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, на реках Черноморского побережья — от Анапы до Магри — в ближайшие сутки ожидаются подъемы уровней воды: местами до неблагоприятных отметок и выше. Также поднимется вода на малых реках бассейна Кубани в юго-западной части края.
Вечером 21 ноября и до конца суток, а также в течение суток 22 ноября местами в регионе прогнозируется комплекс метеорологических явлений: сильный дождь и ливень в сочетании с грозой и ветром порывами до 20 м/с.
Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.