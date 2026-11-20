Парк имени Александра Пушкина в Ершове участвует в программах благоустройства с 2017 года, его масштабная реконструкция завершилась в 2023 году, объем финансирования составил около 15 млн руб. Сквер Льва Толстого в Аркадаке создан в 2025 году. В минстрое отмечают, что запланировано дальнейшее развитие территории.