В Саратовской области благоустроили парки литературных классиков
В Саратовской области завершены работы по благоустройству общественных пространств, названных в честь писателей и поэтов. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ершове привели в порядок парк имени Александра Пушкина. На территории обустроили велодорожку. В Аркадаке продолжились работы в сквере Льва Толстого, созданном в прошлом году. Там провели общее благоустройство и установили новый спортивный инвентарь для молодежи.
По словам первого замминистра строительства и ЖКХ области Александра Мышева, за время реализации федерального проекта в Саратовской области благоустроено свыше 1,7 тыс. общественных и дворовых территорий. Отбор объектов для благоустройства проводится по итогам всероссийского голосования, в котором участвуют жители региона.
Парк имени Александра Пушкина в Ершове участвует в программах благоустройства с 2017 года, его масштабная реконструкция завершилась в 2023 году, объем финансирования составил около 15 млн руб. Сквер Льва Толстого в Аркадаке создан в 2025 году. В минстрое отмечают, что запланировано дальнейшее развитие территории.