Инцидент произошел в августе текущего года на канале, соединяющем Ахтарский лиман со шлюзом Приморско-Ахтарска. Мужчина управлял моторной лодкой в состоянии алкогольного опьянения. При заходе на левый поворот он не убедился в отсутствии встречного маломерного судна и не предпринял действий для предупреждения столкновения с ним. Находившийся на борту пассажир в результате выпал из лодки и погиб.