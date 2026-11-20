В Приморско-Ахтарске пьяного судовладельца будут судить за гибель пассажира
В Краснодарском крае перед судом предстанет 53-летний судоводитель, обвиняемый в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в августе текущего года на канале, соединяющем Ахтарский лиман со шлюзом Приморско-Ахтарска. Мужчина управлял моторной лодкой в состоянии алкогольного опьянения. При заходе на левый поворот он не убедился в отсутствии встречного маломерного судна и не предпринял действий для предупреждения столкновения с ним. Находившийся на борту пассажир в результате выпал из лодки и погиб.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.