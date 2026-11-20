На Ставрополье число жалоб бизнеса на проверки сократилось на 16%
Эффективность проверок предпринимателей в Ставропольском крае с начала 2026 года выросла на 11%, а количество жалоб на действия контрольных органов снизилось на 16%. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.
По его словам, региональные власти делают ставку на профилактику нарушений, а не на штрафы. По сравнению с прошлым годом объем профилактической работы с бизнесом увеличился на 15%.
Доронин привел эти показатели на фоне участия представителей краевого минэкономразвития во Всероссийском форуме контрольных органов — 2026, который проходит в Хабаровске. По словам министра, площадка позволяет регионам обмениваться опытом и практиками в сфере государственного контроля.
В ведомстве считают, что снижение числа обращений предпринимателей свидетельствует о результативности выбранного подхода. При этом методика расчета показателей и абсолютное количество проверок и жалоб в сообщении не приводятся.