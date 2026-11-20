В отличие от многих премий, где оцениваются презентации с рекламными концепциями, в проекте «Выполняет обещания» проверяют уже реализованный продукт. Такой подход дает покупателю уверенность в том, что заявленные характеристики — не просто слова, а реальность. Для индустрии же это дополнительный инструмент верификации: качество работы девелопера подтверждается не рендерами, а тем, как дом выглядит и функционирует после сдачи.