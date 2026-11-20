ЖК «Патрики» первым в России прошел аудит ЕРЗ: ГК ТОЧНО выполняет обещания
Краснодарские «Патрики» от ГК ТОЧНО первыми в России прошли независимый аудит ЕРЗ в рамках проекта «Выполняет обещания». По итогам проверки жилой комплекс подтвердил заявленные потребительские качества.
В рамках независмого проекта «Выполняет обещания» эксперты ЕРЗ и Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея проверили, соответствуют ли реальные характеристики «Патриков» тем, которые девелопер заявлял на этапе строительства и продаж.
Эксперты проверили все 165 параметров, указанных в карточке ЖК на сайте ЕРЗ, провели фотофиксацию реализованных потребительских параметров, а также составили отчет по результатам выездного аудита.
В отличие от многих премий, где оцениваются презентации с рекламными концепциями, в проекте «Выполняет обещания» проверяют уже реализованный продукт. Такой подход дает покупателю уверенность в том, что заявленные характеристики — не просто слова, а реальность. Для индустрии же это дополнительный инструмент верификации: качество работы девелопера подтверждается не рендерами, а тем, как дом выглядит и функционирует после сдачи.
«Новый проект ЕРЗ „Выполняет обещания“ предоставляет добросовестному застройщику возможность получить независимое профессиональное подтверждение исполнения им всех данных на этапе продаж обещаний дольщикам в части потребительских качеств новостройки. ЖК „Патрики“ от девелопера ТОЧНО стал первым в России с положительным результатом аудита. Аудитор подтвердил реализацию более чем на 99% потребительских параметров, которые ЕРЗ зафиксировал на старте продаж»,— прокомментировал генеральный директор портала ЕРЗ Кирилл Холопик.
Кроме того, по итогам проверки «Патрики» получили дополнительные баллы и заняли 1-е место в региональном рейтинге ЕРЗ по потребительским качествам ЖК.
Независимый аудит ЕРЗ стал логичным продолжением собственного проекта ГК ТОЧНО «Проверка на прочность». В его рамках профессиональные приемщики осматривают квартиры перед передачей ключей жителям, выявляют и фиксируют все недочеты. После этого застройщик устраняет замечания и показывает результат.
Оба проекта объединяет один принцип: качество должно подтверждаться объективными данными независимой проверки.
«Патрики» уже не раз получали высокие оценки профессионального сообщества. Жилой комплекс неоднократно становился победителем и призером отраслевых и региональных премий. Теперь к списку наград добавилась еще одна: «Патрики» — первый в России проект, получивший статус ЕРЗ «Обещания выполнены».
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