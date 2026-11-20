В Крыму введены ограничения на подачу электроэнергии
По команде федерального системного оператора в Крыму ранее введены ограничения режима потребления электрической мощности, в связи с этим временно ограничена подача электроэнергии в нескольких населенных пунктах региона. Об этом сообщает оперативный штаб республики.
Подача электроэнергии временно ограничена в Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском, Первомайском, Нижнегорском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Советском районах, а также в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии, Ялте, Саках и Джанкое. Ориентировочная продолжительность отключения составляет от трех до шести часов.
Отмечается, что в случае продления сроков отключения или введения дополнительных ограничений граждан уведомят дополнительно.