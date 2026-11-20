Жителю Чапаевска вынесли приговор за попытку дать взятку полицейскому и приобретение наркотиков
Суд признал виновным 48-летнего жителя Чапаевска по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), совершенное в крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Как установил суд, 14 июля подсудимый незаконно приобрел наркотик в крупном размере для личного пользования. Часть средства он употребил, после чего поехал на своем велосипеде по ул. Чапаева и столкнулся с припаркованным автомобилем. Его доставили в отдел полиции.
Во время личного досмотра у фигуранта обнаружили и изъяли наркотическое вещество. Злоумышленник, чтобы избежать уголовной ответственности, попытался передать взятку полицейскому в размере 300 тыс. руб. Однако сотрудник полиции отказался от получения денег.
Суд назначил подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. руб. в доход государства.