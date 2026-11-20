Как установил суд, 14 июля подсудимый незаконно приобрел наркотик в крупном размере для личного пользования. Часть средства он употребил, после чего поехал на своем велосипеде по ул. Чапаева и столкнулся с припаркованным автомобилем. Его доставили в отдел полиции.