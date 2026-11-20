Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ограничения на продажу электронных систем доставки никотина уже ввели в 17 регионах России. Еще в 39 субъектах работают над подготовкой соответствующих законодательных инициатив. Запреты начнут действовать с 1 марта 2027 года. В числе регионов, принявших такие меры, — Северная Осетия.