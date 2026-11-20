На Ставрополье не планируют запрещать розничную продажу вейпов
В Ставропольском крае не планируют вводить региональный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий законопроект депутаты краевой думы не рассматривают. Об этом сообщили в региональном парламенте в ответ на запрос издания «Победа26».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ограничения на продажу электронных систем доставки никотина уже ввели в 17 регионах России. Еще в 39 субъектах работают над подготовкой соответствующих законодательных инициатив. Запреты начнут действовать с 1 марта 2027 года. В числе регионов, принявших такие меры, — Северная Осетия.
Между тем, согласно опросу SuperJob, опубликованному в январе 2025 года, 66% жителей Ставрополя поддерживали инициативу о полном запрете продажи вейпов. Несмотря на общественный запрос, региональные депутаты пока не намерены принимать аналогичные ограничения.