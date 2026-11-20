В Самаре суд обязал железнодорожную компанию выплатить компенсацию за травму помощнику машиниста
Железнодорожный районный суд Самары взыскал с железнодорожной компании в пользу работника компенсацию морального вреда на сумму 300 тыс. руб. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
В надзорном ведомстве уточняют, что Куйбышевская транспортная прокуратура провела проверку после обращения работника в связи с травмированием в локомотивном депо Кинель (структурное подразделение ОАО РЖД).
В январе 2027 года во время работ на предприятии произошел несчастный случай. Помощнику машиниста электровоза был причинен тяжкий вред здоровью. Произошло это из-за допущенных в депо нарушений требований законодательства об охране труда.