С начала проекта в 2005 году в нём приняли участие более пяти тысяч команд и почти 45 тысяч ребят. Для многих он стал отправной точкой на пути к новым возможностям. Некоторые игроки смогли продолжить спортивную карьеру — поступить в профильные вузы и начать выступать за профессиональные клубы. История началась с инициативы сотрудников МегаФона в СанктПетербурге. Сегодня проведение игр стало частью корпоративной культуры — 10 самых активных волонтёров МегаФона сопровождают ребят в Сочи: проводят развлекательные активности и поддерживают спортивный дух команд. С 2013 года в рамках партнёрства с фондом «Измени одну жизнь» МегаФон создаёт видеоанкеты ребят из детских домов и уже более 900 детей нашли свои семьи и обрели новый дом. В декабре 2024 года проект получил звание лауреата международной премии «#МЫВМЕСТЕ — 2024» в номинации «Ответственный бизнес». Проект реализуется при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ, Российского футбольного союза и футбольных клубов.