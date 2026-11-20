Новый иск экс-сенатора Арашукова к «Черному дельфину» рассмотрят 8 декабря
Осужденный считает, что его незаконно лишили возможности телефонных звонков и свиданий
Соль-Илецкий районный суд назначил дату рассмотрения иска экс-сенатора Совета Федерации РФ Рауфа Арашукова к ФСИН России, региональному УФСИН, ИК-6 и врио начальника учреждения. Заседание пройдет 8 декабря в 10:30 (MSK+2). Об этом «Ъ-Волга» сообщили в суде.
Ранее Рауф Арашуков обратился в суд из-за телефонных звонков и свиданий с родственниками. В иске указано, что в период производства по уголовному делу о взятках Ленинский районный суд Оренбурга и Оренбургский областной суд выдали ему разрешение на телефонные звонки, а также краткосрочные и длительные свидания. Часть разрешений бывший сенатор использовал, а часть так и осталась нереализованной.
После того как решение суда вступило в законную силу, колония прекратила предоставлять возможность общения, говорится в заявлениях Рауфа Арашукова. Экс-сенатор просит суд признать незаконными это решение и бездействие должностных лиц, а также повторно рассмотреть его заявление о выдаче разрешений.