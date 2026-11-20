Ранее Рауф Арашуков обратился в суд из-за телефонных звонков и свиданий с родственниками. В иске указано, что в период производства по уголовному делу о взятках Ленинский районный суд Оренбурга и Оренбургский областной суд выдали ему разрешение на телефонные звонки, а также краткосрочные и длительные свидания. Часть разрешений бывший сенатор использовал, а часть так и осталась нереализованной.