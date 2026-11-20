«С момента презентации финтех-линии «Архангел Михаил» мы получили несколько тысяч заявок на выпуск карты от физических лиц и огромное количество вопросов от предпринимателей, можно ли заказать такую же, но бизнес-карту. Сейчас при подключении пакета услуг «Архангел Михаил» клиент получит бизнес-карту с символикой клуба. Как и дебетовая карта, она объединяет специальные предложения от экосистемы РМК, платежной системы МИР и банка УБРиР»,— отметил вице-президент — коммерческий директор УБРиР Сергей Жуков.