Скончался кубанский журналист и экс-глава Краснодарского отделения ФСС Александр Рунов
17 ноября после продолжительной тяжелой болезни умер Александр Рунов, старший сын известного кубанского журналиста, бывшего руководителя ГТРК «Кубань» Владимира Рунова. Ему был 61 год. Информацию о смерти подтвердили его дочь Юлия, передает региональное отделение Союза журналистов Кубани.
Александр Рунов, как и отец, связал свою карьеру с журналистикой. Он окончил факультет журналистики МГУ, работал в редакции газеты «Комсомолец Кубани», а затем в отделе информации Совета министров РСФСР.
В 1996 году перешел на работу в администрацию президента РФ, где занимал различные должности. В разные годы был заместителем председателя Государственного комитета РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства, вице-президентом «Альфа-банка», председателем правления Федерального фонда поддержки малого предпринимательства. Несколько лет возглавлял Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования.
Несмотря на переход на управленческую работу, Александр Рунов сохранял тесные связи с журналистским сообществом, поддерживал коллег и помогал им в сложных ситуациях. Он также бережно хранил память об отце, Владимире Рунове.