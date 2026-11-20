В 1996 году перешел на работу в администрацию президента РФ, где занимал различные должности. В разные годы был заместителем председателя Государственного комитета РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства, вице-президентом «Альфа-банка», председателем правления Федерального фонда поддержки малого предпринимательства. Несколько лет возглавлял Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования.