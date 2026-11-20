Наиболее заметный всплеск интереса молодёжи к скидкам пришёлся именно на октябрь. В среднем за сутки пользователи 18–24 лет стали расходовать на поиск выгодных предложений на 38% больше мобильного трафика, чем в сентябре. При этом у россиян 25–34 лет показатель вырос лишь на 6% относительно сентября, а у аудитории 35–44 лет — менее чем на 1%.