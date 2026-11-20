Молодежь увлеклась поиском скидок ещё до осенних распродаж
В преддверии крупных осенних распродаж молодые россияне стали активнее интересоваться скидками, акциями и промокодами. В октябре 2026 года объём мобильного трафика пользователей 18–24 лет на соответствующих сервисах вырос на 43% по сравнению с сентябрём, свидетельствуют результаты исследования аналитиков МегаФона.
Наиболее заметный всплеск интереса молодёжи к скидкам пришёлся именно на октябрь. В среднем за сутки пользователи 18–24 лет стали расходовать на поиск выгодных предложений на 38% больше мобильного трафика, чем в сентябре. При этом у россиян 25–34 лет показатель вырос лишь на 6% относительно сентября, а у аудитории 35–44 лет — менее чем на 1%.
Особенно активно скидками интересовались молодые мужчины. В октябре объём мобильного трафика среди пользователей 18–24 лет мужского пола увеличился на 53% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом юноши обеспечили почти три четверти всего трафика своей возрастной группы.
Несмотря на растущий интерес молодёжи, наиболее активными пользователями сервисов скидок остаются россияне 35–44 лет. В сентябре–октябре на них пришлось 40% от всего трафика. Ещё 26% обеспечили пользователи 45–54 лет, а 18% — на россиян 25–34 лет.
Наиболее заметную динамику среди молодых пользователей продемонстрировали жители Санкт-Петербурга — трафик на скидочных площадках в октябре увеличился в 3,3 раза относительно сентября. В Свердловской области показатель вырос в 3,2 раза, а в Тамбовской — в 2,8 раза.
При этом среди всех жителей страны в расчёте на одного пользователя скидками чаще всего интересовались в Ивановской области, Ставропольском и Хабаровском краях. В пятёрку также вошли жители Забайкальского и Краснодарского краев.
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