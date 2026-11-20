Сотрудник застройщика заметил видео и сообщил о нем директору. После согласования с руководителем он связался с автором, чтобы обсудить удаление публикации. В ответ блогер, как утверждает следствие, заявил, что готовит еще как минимум десять сюжетов о компании, и потребовал 2 млн руб. за прекращение этой деятельности.