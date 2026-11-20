Столичного блогера обвиняют в вымогательстве 2 млн рублей у ставропольского застройщика
Он снял видео о нарушениях при строительстве многоквартирных домов
Прокуратура Ставропольского края направила в Промышленный районный суд Ставрополя дело 45-летнего жителя Московской области. Следствие считает, что он потребовал у строительной компании 2 млн руб. за прекращение публикаций о возможных нарушениях при строительстве многоквартирных домов. Обвинение предъявили по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Вину обвиняемого суду еще предстоит установить, сообщает прокуратура Ставропольского края.
По версии следствия, в декабре 2025 года видеоблогер опубликовал в соцсетях и на видеохостингах ролик о предполагаемых нарушениях градостроительного законодательства крупным застройщиком в Ставропольском крае. В нем также затрагивались права покупателей недвижимости. Название компании, содержание ролика и конкретные стройки прокуратура не раскрыла.
Сотрудник застройщика заметил видео и сообщил о нем директору. После согласования с руководителем он связался с автором, чтобы обсудить удаление публикации. В ответ блогер, как утверждает следствие, заявил, что готовит еще как минимум десять сюжетов о компании, и потребовал 2 млн руб. за прекращение этой деятельности.
Для внешнего оформления сделки обвиняемый, по версии следствия, предложил компании заключить договор об отчуждении исключительных прав на уже опубликованные ролики. Директор и сотрудник сочли требование незаконным и обратились в правоохранительные органы. Обвиняемого задержали при передаче части денег. Сколько именно ему успели передать и где прошла встреча, в сообщении прокуратуры не уточняется.
Дело касается именно предполагаемого вымогательства, а не установленной судом недостоверности сведений о застройщике. Сообщение прокуратуры описывает ролик как публикацию о предполагаемом нарушении закона; оно не содержит результатов проверки этих утверждений и не позволяет сделать вывод, соответствовали ли они действительности.