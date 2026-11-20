По предварительным данным, сообщники выбирали жертв на Привокзальной площади, а также на территориях железнодорожного и автовокзалов. Они предлагали пассажирам помощь с дорогой и обещали доставить их до места назначения. Во время общения потерпевшим давали напитки, в которые предварительно добавляли сильнодействующие вещества.