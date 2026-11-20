В Ростове участники СВО стали жертвами группы грабителей с отравленными напитками
Участники специальной военной операции входили в число тех, кого, по версии полиции, обкрадывала группа злоумышленников на вокзалах Ростова-на-Дону. Подозреваемые использовали напитки с сильнодействующими веществами, чтобы лишить пассажиров возможности сопротивляться, а затем похищали их имущество и деньги со счетов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, сообщники выбирали жертв на Привокзальной площади, а также на территориях железнодорожного и автовокзалов. Они предлагали пассажирам помощь с дорогой и обещали доставить их до места назначения. Во время общения потерпевшим давали напитки, в которые предварительно добавляли сильнодействующие вещества.
После потери сознания или способности сопротивляться у граждан забирали телефоны, наличные и другие ценности. Кроме того, подозреваемые получали доступ к расчетным счетам потерпевших и списывали с них деньги.
По подозрению в причастности к преступлениям задержаны три человека — двое уроженцев Дагестана и жительница Ростовской области. Операцию провели сотрудники Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с полицейскими Ростовской области при поддержке Росгвардии. По информации МВД, все задержанные ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о краже и грабеже. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все эпизоды предполагаемой преступной деятельности.