«Сегодня на строительстве двух энергоблоков задействовано более двух тысяч человек — рабочих и инженерно-технических специалистов. В следующем году, по мере наращивания темпов строительства, численность персонала планируют довести до пяти тысяч человек»,— пообещал губернатор.