Для строительства новых энергоблоков ЛАЭС в 2027 году привлекут еще 3 тысячи рабочих
На Ленинградской АЭС продолжается строительство двух новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, назвав проект одним из ключевых для энергетического будущего региона и всего Северо-Запада.
Основные работы сосредоточены на «ядерных островах» обоих блоков. На третьем энергоблоке уже смонтировали все элементы «ловушки расплава», а до конца года 260-тонную конструкцию защитной оболочки планируют поднять на здание реактора. На четвертом блоке занимаются устройством шахты реактора и монтажом элементов «ловушки расплава». Работы идут с опережением графика.
«Сегодня на строительстве двух энергоблоков задействовано более двух тысяч человек — рабочих и инженерно-технических специалистов. В следующем году, по мере наращивания темпов строительства, численность персонала планируют довести до пяти тысяч человек»,— пообещал губернатор.
Ленинградская АЭС обеспечивает около 35% потребности Северо-Запада в электроэнергии. Новые блоки мощностью 1200 МВт каждый позволят сохранить и укрепить этот потенциал.