Пункт временного размещения развернули ночью на базе школы №4 в селе Мерчанском. Он будет работать, пока сохраняется угроза подтопления. По данным администрации района, к 23:00 19 ноября эвакуированных в нем не было — жители оставались в своих домах. В случае необходимости для вывоза людей задействуют автобусы.