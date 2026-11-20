В Крымском районе подготовили эвакуацию жителей из-за подъема реки Абин
В Крымском районе Краснодарского края подготовили пункт временного размещения и автобусы для возможной эвакуации жителей Мерчанского сельского поселения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Крымского района. Меры приняли из-за подъема уровня воды в реке Абин после сильных дождей. К утру 20 ноября вода начала отступать, однако режим повышенной готовности в поселении сохраняется.
Пункт временного размещения развернули ночью на базе школы №4 в селе Мерчанском. Он будет работать, пока сохраняется угроза подтопления. По данным администрации района, к 23:00 19 ноября эвакуированных в нем не было — жители оставались в своих домах. В случае необходимости для вывоза людей задействуют автобусы.
По данным администрации, информация о начале снижения уровня воды поступила в 03:20. За гидрологической обстановкой круглосуточно следят специалисты ГО и ЧС. Несмотря на спад воды, режим повышенной готовности в Мерчанском поселении не отменен.