В Ростовской области в 2027 году проиндексируют ряд социальных выплат на 4%
В Ростовской области с 2027 года планируют увеличить на 4% ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий. Также вырастут пособия семьям с детьми с фенилкетонурией и выплаты на погребение. Соответствующий законопроект внес в Законодательное собрание региона губернатор Юрий Слюсарь 19 ноября.
Как следует из пояснительной записки министерства труда и социального развития Ростовской области, ежемесячная денежная выплата для указанных категорий граждан увеличится с 1,2 тыс. до 1,3 тыс. руб. Предельный размер гарантированного перечня услуг по погребению и социального пособия на погребение предлагается повысить с 10,1 тыс. до 10,5 тыс. руб.
Размер ежемесячной выплаты семьям, воспитывающим детей с фенилкетонурией, будет зависеть от возраста ребенка. Для детей от года до полутора лет ее предлагается увеличить с 2,8 тыс. до 2,9 тыс. руб., от полутора до трех лет — с 3,4 тыс. до 3,6 тыс. руб., от трех до пяти лет — с 4,6 тыс. до 4,8 тыс. руб. Для возрастной группы от пяти до семи лет выплата вырастет с 6,3 тыс. до 6,5 тыс. руб., от семи до 18 лет — с 7,4 тыс. до 7,7 тыс. руб.
Изменения затронут областные законы о социальной поддержке тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, пострадавших от политических репрессий, и семей с детьми с фенилкетонурией, а также порядок предоставления помощи на погребение. На момент внесения законопроект находится на рассмотрении Законодательного собрания Ростовской области.