Размер ежемесячной выплаты семьям, воспитывающим детей с фенилкетонурией, будет зависеть от возраста ребенка. Для детей от года до полутора лет ее предлагается увеличить с 2,8 тыс. до 2,9 тыс. руб., от полутора до трех лет — с 3,4 тыс. до 3,6 тыс. руб., от трех до пяти лет — с 4,6 тыс. до 4,8 тыс. руб. Для возрастной группы от пяти до семи лет выплата вырастет с 6,3 тыс. до 6,5 тыс. руб., от семи до 18 лет — с 7,4 тыс. до 7,7 тыс. руб.