В октябре жителям Кубани выдали более 10 тысяч товарных кредитов на 700 млн рублей
Регион занял четвертое место в региональном рейтинге по этому показателю
В октябре 2026 года российские банки выдали 259,2 тыс. POS-кредитов на общую сумму 17,12 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество выдач увеличилось на 1%, объем — также на 1%. В годовом выражении число товарных кредитов выросло на 6%, а их объем — на 1%. На Кубани выдали более 10 тыс. таких кредитов. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Средний размер POS-кредита по стране за месяц не изменился и составил 66 тыс. руб. При этом годом ранее он достигал 69 тыс. руб. Средний срок кредитования сократился с 17 месяцев в сентябре до 16 месяцев в октябре. Полная стоимость кредита осталась на уровне 24,9% против 27,5% годом ранее.
За январь—октябрь россияне оформили 2,37 млн товарных кредитов на 153,9 млрд руб. Это на 17% больше по количеству и на 15% по объему, чем за аналогичный период 2025 года, когда банки выдали 2,03 млн кредитов на 134,36 млрд руб. Вместе с тем по сравнению с десятью месяцами 2024 года рынок сократился на 48% как по числу выдач, так и по объему. Тогда россияне оформили 4,57 млн POS-кредитов на 297,36 млрд руб.
В региональном рейтинге по объему выдачи товарных кредитов Краснодарский край занял четвертое место. В октябре жители региона оформили 10,49 тыс. POS-кредитов на 700,75 млн руб. По сравнению с сентябрем количество выдач увеличилось на 5%, объем — на 7%. Выше в рейтинге расположились Москва (1,68 млрд руб.), Московская область (1,28 млрд руб.) и Санкт-Петербург (796,34 млн руб.). Пятую строчку заняла Свердловская область с результатом 547,7 млн руб.
Наибольший средний размер товарного кредита зафиксирован в Республике Тыва — 81 тыс. руб. В Москве этот показатель составил 80 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 77 тыс. руб. Самые продолжительные сроки кредитования отмечены в Кабардино-Балкарии — в среднем два года и один месяц. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии они составили один год и десять месяцев.
По числу оформленных товарных кредитов на тысячу жителей за десять месяцев лидировала Тыва, где показатель приблизился к 29. Наименьший интерес к такому виду заимствований зафиксирован в Ингушетии — менее трех кредитов на тысячу жителей.