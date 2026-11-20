За январь—октябрь россияне оформили 2,37 млн товарных кредитов на 153,9 млрд руб. Это на 17% больше по количеству и на 15% по объему, чем за аналогичный период 2025 года, когда банки выдали 2,03 млн кредитов на 134,36 млрд руб. Вместе с тем по сравнению с десятью месяцами 2024 года рынок сократился на 48% как по числу выдач, так и по объему. Тогда россияне оформили 4,57 млн POS-кредитов на 297,36 млрд руб.