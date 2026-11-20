Комплекс «Алексино» принимает порядка 90% всех городских стоков. Объект возводили в две очереди: первую запустили в 1973 году (мощностью 50 тыс. кубометров в сутки), вторую — в 1986 году, что удвоило производительность до 100 тыс. кубометров. На сегодняшний день станция фактически перерабатывает не более 70 тыс. кубометров в сутки. Еще в 2019 году износ оборудования оценивался в 80%, при этом глубоководный выпуск находится в аварийном состоянии.