Реконструкцией очистных сооружений в Новороссийске за 17,4 млрд рублей займется ГК «ЕКС»
Власти Новороссийска заключили муниципальный контракт на модернизацию канализационных очистных сооружений «Алексино». Исполнителем работ стоимостью 17,4 млрд руб. выбрано АО «Группа компаний «ЕКС», а завершить строительство планируют к декабрю 2029 года. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на администрацию города.
Договор с подрядчиком оформили 30 октября 2026 года. Сейчас специалисты готовят к передаче проектно-сметную документацию и саму площадку, проводят вынос геодезических границ участков и оформляют разрешение на строительство. Непосредственно к строительно-монтажным работам приступят сразу после завершения этих процедур.
Весь проект разбит на 29 этапов и рассчитан на срок до 4 декабря 2029 года. Средства выделяются из краевой и городской казны поэтапно: 1,8 млрд руб. направят в 2026 году, 3,4 млрд — в 2027-м, 3,9 млрд — в 2028-м, а основной объем финансирования в размере 9,4 млрд руб. запланирован на 2029 год.
Комплекс «Алексино» принимает порядка 90% всех городских стоков. Объект возводили в две очереди: первую запустили в 1973 году (мощностью 50 тыс. кубометров в сутки), вторую — в 1986 году, что удвоило производительность до 100 тыс. кубометров. На сегодняшний день станция фактически перерабатывает не более 70 тыс. кубометров в сутки. Еще в 2019 году износ оборудования оценивался в 80%, при этом глубоководный выпуск находится в аварийном состоянии.
После обновления номинальная мощность комплекса вырастет до 120,7 тыс. кубометров в сутки, а в периоды пиковых нагрузок сможет достигать 150,9 тыс. кубометров. Модернизация также позволит обновить технологическую цепочку и привести качество очистки воды в соответствие с актуальными экологическими нормами.