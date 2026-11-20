Из Севастополя запустили дополнительный автобусный маршрут в Керчь
Из Севастополя запустили дополнительный автобусный маршрут до Керчи с заездом в Симферополь. Автобусы прибывают на старый вокзал Керчи, где пассажиры могут пересесть на пригородные поезда до Тамани. Расписание автобусов согласовали с графиком движения электричек. Маршрут обозначен номером «57-С», сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.
Автобус из Севастополя отправляется сегодня в 12:20 и прибывает в Керчь в 18:50. В обратном направлении рейсы отправляются из Керчи в 15:00 и 22:40, прибытие в Севастополь — в 20:00 и 22:40 соответственно.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. Поезда дальнего следования из Керчи курсируют без изменений. Кроме того, между Крымом и Таманью запустили пригородные электрички. Их расписание опубликовано на сайте ЮППК.