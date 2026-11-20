Автобус из Севастополя отправляется сегодня в 12:20 и прибывает в Керчь в 18:50. В обратном направлении рейсы отправляются из Керчи в 15:00 и 22:40, прибытие в Севастополь — в 20:00 и 22:40 соответственно.