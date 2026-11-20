Полиция ищет запустивших фейерверк в Краснодаре после включения сирен
В Краснодаре сотрудники полиции ищут неизвестных, которые запустили фейерверк прошедшей ночью в микрорайоне Гидростроителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Полиция проводит проверку по факту ночного инцидента в микрорайоне Гидростроителей. Согласно предварительной информации, к случившемуся могут быть причастны подростки. При подтверждении информации за поступки несовершеннолетних придется отвечать родителям, допустившим нахождение детей в общественном месте ночью.
Как сообщают местные жители в социальных сетях, фейерверк был запущен менее чем через час после включения сирен в Краснодаре. Прошедшей ночью отражалась атака беспилотников на город.
Кроме того, сотрудники полиции установят и привлекут к ответственности продавцов пиротехники, которые продали салюты несовершеннолетним.