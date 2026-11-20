Около 40% объема овощей открытого грунта на Ставрополье производит малый бизнес
Валовой сбор овощей открытого грунта в Ставропольском крае по итогам 2026 года прогнозируется на уровне 61,3 тыс. тонн. Около 40% продукции приходится на малые формы хозяйствования — крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей. Об этом «Эксперту Юг» сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Остальной объем производят крупные сельхозтоваропроизводители. Для хранения урожая в крае задействовано 11 овощехранилищ общей мощностью 74,4 тыс. тонн. Продукцию реализуют непосредственно с полей, через торговые сети, а также на региональных рынках и ярмарках.
По данным на 13 ноября, аграрии убрали более 90% площадей, отведенных под овощи открытого грунта, и около 70% картофельных полей. На длительное хранение уже заложено свыше 50 тыс. тонн продукции, в том числе около 30 тыс. тонн картофеля и более 20 тыс. тонн овощей.
В 2027 году посевные площади под овощами открытого грунта в Ставропольском крае планируется сохранить на уровне 2,7 тыс. га.