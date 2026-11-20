По данным на 13 ноября, аграрии убрали более 90% площадей, отведенных под овощи открытого грунта, и около 70% картофельных полей. На длительное хранение уже заложено свыше 50 тыс. тонн продукции, в том числе около 30 тыс. тонн картофеля и более 20 тыс. тонн овощей.