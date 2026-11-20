Ростовский облсуд назначил экс-генералу СК Денису Минину пять лет колонии
Ранее Минина приговорили к восьми годам за покушение на посредничество во взяточничестве
Ростовский областной суд вынес новый обвинительный приговор по делу бывшего сотрудника следственного комитета России, адвоката Дениса Минина. Фигуранту назначено пять лет колонии. Об этом сообщает корреспондентка «Ъ-Ростов» из зала суда.
Ранее Ворошиловский районный суд Ростова приговорил Дениса Минина к восьми годам колонии за покушение на посредничество во взяточничестве. По версии следствия, он намеревался передать деньги сотрудникам Шахтинского городского суда, прокуратуры и психиатрической больницы в интересах своего клиента, который хотел добиться для себя наиболее мягкой меры пресечения.
Денис Минин не признал вину. В суде он заявлял, что не вел переговоров о передаче взяток с какими-либо должностными лицами и защищал своего клиента только законными способами. Адвокаты фигуранта отмечали, что следствие не установило лиц, которые якобы должны были взять деньги, дело по факту покушения на получение взятки закрыто за отсутствием события преступления.
Его защита обжаловала приговор, однако Ростовский облсуд оставил в силе решение первой инстанции. Четвертый кассационный суд отменил апелляционное определение Ростовского облсуда и вернул туда материалы на новое рассмотрение.
Повторное рассмотрение дела в апелляционном порядке в Ростовском областном суде состоялось в пятницу.