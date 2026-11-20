Денис Минин не признал вину. В суде он заявлял, что не вел переговоров о передаче взяток с какими-либо должностными лицами и защищал своего клиента только законными способами. Адвокаты фигуранта отмечали, что следствие не установило лиц, которые якобы должны были взять деньги, дело по факту покушения на получение взятки закрыто за отсутствием события преступления.