По данным суда, в 2020–2023 годах между мужчиной и его сожительницей 1982 года в квартире на Новой улице произошел конфликт. Фигурант много раз ударил женщину руками по голове, телу и груди. От ударов потерпевшая неоднократно падала на пол, получила закрытую черепно-мозговую травму и повреждения грудной клетки. В итоге она скончалась от этих травм.