В Оренбурге вынесли приговор по делу об останках женщины в колодце
К преступлению оказался причастен сожитель потерпевшей
В Оренбурге вынесли приговор по уголовному делу об останках женщины, найденных в коллекторном колодце. Промышленный районный суд приговорил 48-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима со штрафом 5 тыс. руб. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти сожительницы.
По данным суда, в 2020–2023 годах между мужчиной и его сожительницей 1982 года в квартире на Новой улице произошел конфликт. Фигурант много раз ударил женщину руками по голове, телу и груди. От ударов потерпевшая неоднократно падала на пол, получила закрытую черепно-мозговую травму и повреждения грудной клетки. В итоге она скончалась от этих травм.
После расправы оренбуржец завернул тело женщины в дубленку и избавился от него, сбросив в коллекторный колодец. Обнаружить останки удалось лишь в июле 2025 года при очистке канализационной сети. Сверток с костями нашли коммунальщики у домов на Ноябрьской улице.
В суде обвиняемый признал вину. Приговор еще не вступил в законную силу.