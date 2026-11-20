В центре Краснодара ограничат движение транспорта на выходных
В эти выходные на улице Северной в Краснодаре временно ограничат движение транспорта. Это связано с земляными работами — подключением коммерческих объектов к сетям водоснабжения и канализации, сообщает МЦУ города.
С 21 по 22 ноября при движении в сторону Северных мостов (к улице Седина) от Коммунаров одна полоса будет занята — объезд котлована организуют за счет полосы общественного транспорта. Также при движении в сторону улицы Красной останется одна полоса.
Водителям необходимо учитывать временные изменения при планировании маршрута в эту часть города.