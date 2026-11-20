Аренда квартир в Петербурге стала менее доходной для владельцев
Сдавать квартиру в Петербурге становится все менее выгодно. По данным «Авито Недвижимости», арендные ставки в городе снизились на 5% за год, а предложение выросло на 76%. К сентябрю долгосрочная аренда подешевела в среднем на 10% за год, а сезонный рост ставок оказался скромнее обычного, сообщают «Известия».
Потенциальная годовая выручка от сдачи квартиры упала с 402 тысяч до 369 тысяч рублей. В целом по России валовая доходность аренды снизилась с 6,3% до 5,2%, средняя стоимость долгосрочной аренды в сентябре составила 34,5 тысячи рублей в месяц — на 5% меньше, чем годом ранее. Срок размещения объявлений вырос с 28 до 40 дней.
Причины — снижение ставок, рост времени поиска жильцов и инфляция. Конкуренция между арендодателями растет: в октябре предложение квартир на Avito выросло на 23% за год, а спрос сократился на 1%. Эксперты оценивают доходность таких вложений в 3–4% — на фоне инфляции и дорогих кредитов они становятся менее привлекательными.