Сдавать квартиру в Петербурге становится все менее выгодно. По данным «Авито Недвижимости», арендные ставки в городе снизились на 5% за год, а предложение выросло на 76%. К сентябрю долгосрочная аренда подешевела в среднем на 10% за год, а сезонный рост ставок оказался скромнее обычного, сообщают «Известия».