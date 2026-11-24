Три новосибирских ЖК сменили застройщика
Что будет с «Русским Солнцем», «Нормандией — Неман» и «Рафинадом»
Опытный застройщик из Краснодарского края завершит работу над проектами.
Новый этап для трех новосибирских жилых комплексов
История жилых комплексов «Русское Солнце», «Нормандия — Неман» и «Рафинад» получила продолжение с новой командой. Изначально проекты реализовывала компания «Стрижи» при финансовом участии Альфа-Банка. Компания столкнулась с долгами и в итоге вышла из всех трех проектов.
В октябре 2026 года активы «Стрижей» в Новосибирске перешли к краснодарской ГК «СтройГрад». Новый владелец приобрел компании-застройщики и принял на себя дальнейшую работу над жилыми комплексами. Вместе со сменой застройщика обновился и состав участников проекта: финансовым партнером стал Сбер, а за продажи и взаимодействие с партнерами отвечает One Company.
ГК «СтройГрад»: от Ставрополя до Новосибирска
За плечами ГК «СтройГрад» два десятилетия работы в девелопменте. С 2006 года компания строит жилые комплексы и формирует городскую инфраструктуру в разных регионах России: в Ставропольском и Краснодарском краях, в Ростовской области, а теперь и в Новосибирске. Сегодня на ее счету 25 сданных домов — около 350 тысяч квадратных метров жилья. Еще 27 домов находятся в стадии строительства.
Масштаб работы поддерживает собственная структура: в группу входят 14 компаний, а парк насчитывает более 50 единиц строительной техники. ГК «СтройГрад» работает по модели полного цикла, объединяя проектирование, строительство и развитие территории. Речь идет не только о жилых домах: компания возводит школы, детские сады, поликлиники, создает спортивные площадки и общественные пространства.
В Новосибирске девелопер намерен довести начатый проект до завершения. В ближайших планах компании строительство новых домов, а также устранение всех недочетов в уже сданных объектах.
«Русское Солнце» — шесть домов и ни одного повторяющегося фасада
Жилой комплекс «Русское Солнце» расположен в Заельцовском районе, на улице Плановой, рядом с Новосибирским зоопарком. В проекте шесть домов: три уже сданы, еще три завершит ГК «СтройГрад» в 2027 году.
Архитектурная концепция комплекса основана на современном прочтении русского и неорусского стилей XIX и начала XX века. Каждый дом получил собственное название и узнаваемый облик. В фасадах сочетаются арочные и стрельчатые окна, узорная кирпичная кладка, башни и аркады.
Например, 30-этажная «Колокольня» стала высотной доминантой комплекса: белая башня здания завершается золотистой вершиной. «Теремной» выделяется красно-белой кирпичной кладкой и угловой башенкой. «Ларец», расположенный в центре проекта, получил образ золотой шкатулки.
Внутреннее пространство комплекса отведено под игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные зоны и места отдыха. Благоустройство дополняют озеленение и многоуровневое освещение. Для автомобилей оборудован подземный паркинг на 292 места, предусмотрена возможность установки зарядных станций для электромобилей.
В проекте представлены квартиры с необычной организацией пространства. Например, хайфлеты с потолками выше пяти метров и окнами в пол. В таких квартирах предусмотрен второй уровень, который можно использовать, например, под кабинет или детскую. В «Ларце» есть двухкомнатные хайфлэты площадью 47,6 кв. м с потолками 5,4 м, а в «Красных воротах» — четырехкомнатные площадью 152,9 кв. м с потолками 5,22 м.
Отдельная категория — квартиры с большим подземным помещением, которое можно оборудовать как собственную мастерскую или спортзал.
«Нормандия — Неман»: жилой комплекс с экопространством
Жилой комплекс «Нормандия — Неман» расположен в районе улицы Аэропорт. В него входят три дома высотой 16–18 этажей. Все корпуса сданы, поэтому здесь можно выбрать готовую квартиру и получить ключи после оформления покупки.
Архитектурная концепция комплекса связана с историей района и золотым веком авиации. Это отражено в силуэтах зданий: верхние части домов напоминают крылья самолетов.
Вместе с жилыми домами создано экопространство «Органика». На общей территории площадью порядка 1 га предусмотрены зеленые зоны, детские и спортивные площадки, места для отдыха и резидент-центр.
Территория комплекса закрыта для посторонних. За безопасностью следят камеры видеонаблюдения, записи с которых жители могут просматривать в приложении. В нем же можно открывать двери подъездов, калитки и ворота.
Для автомобилей предусмотрено 408 машино-мест: 99 в подземном паркинге и 309 на открытой территории. В каждом доме также есть кладовые с доступом на лифте.
В комплексе представлены семейные квартиры с мастер-спальнями, а также хайфлеты с потолками высотой 5,4–5,7 м.
«Рафинад»: городской комфорт в окружении природы
Жилой комплекс «Рафинад» расположен на улице Кубовой, рядом с лесом и утиными озерами. Это место для тех, кому близок городской ритм, но хочется, чтобы рядом с домом было больше природы. В пешей доступности находятся фермерский рынок, магазины, две школы, четыре детских сада и фитнес-центр.
В проекте два 17-этажных дома. Оба уже сданы, в продаже осталось всего несколько квартир.
Архитектура комплекса вдохновлена функционализмом и школой Баухаус. Светлый кирпич и лаконичные формы придают зданиям сдержанный современный облик. Во дворе предусмотрены три зоны: детская с пятью игровыми площадками, спортивная с мини-трибунами и пространство для отдыха с беседками и зеленью.
В проекте сделан акцент на компактных квартирах, где каждый метр имеет своё назначение. Планировки рассчитаны на современный образ жизни, в котором дом становится комфортным личным пространством, а за его пределами остается место для работы, встреч и увлечений.
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ЖК «Русское Солнце»
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ЖК «Нормандия — Неман»
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