За плечами ГК «СтройГрад» два десятилетия работы в девелопменте. С 2006 года компания строит жилые комплексы и формирует городскую инфраструктуру в разных регионах России: в Ставропольском и Краснодарском краях, в Ростовской области, а теперь и в Новосибирске. Сегодня на ее счету 25 сданных домов — около 350 тысяч квадратных метров жилья. Еще 27 домов находятся в стадии строительства.