В частности, 528,4 млн руб. потратят на возведение дополнительных корпусов для домов-интернатов для престарелых и инвалидов. В 2027 году запланировано строительство Подлесновского интерната, а в период с 2028 по 2029 год — Шиханского. Каждый из них будет рассчитан на 68 мест.