Саратовская область получит федеральные деньги на школы, интернаты и ФАПы
Объем средств превышает 8 млрд рублей
На завершение строительства новых школ и детских садов, а также на капитальный ремонт действующих образовательных учреждений Саратовской области выделят 3,2 млрд руб. Об этом по итогам рассмотрения проекта федерального бюджета во втором чтении сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.
Деньги пойдут на достройку школы на 1,5 тыс. мест в микрорайоне Авиатор, детского сада на 160 воспитанников в Иволгино и дошкольного учреждения на 400 мест в энгельсском микрорайоне Шурова Гора. Помимо этого выделенные средства потратят на капитальный ремонт 19 школ и четырех детских садов в регионе.
Кроме этого, на развитие здравоохранения Саратовской области в федеральном бюджете предусмотрели почти 5,05 млрд руб. Деньги направят на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и обновление поликлиник.
В частности, 528,4 млн руб. потратят на возведение дополнительных корпусов для домов-интернатов для престарелых и инвалидов. В 2027 году запланировано строительство Подлесновского интерната, а в период с 2028 по 2029 год — Шиханского. Каждый из них будет рассчитан на 68 мест.
В Петровске запланировано строительство корпуса на 50 мест в детском лагере «Гайдар». На эти цели из федбюджета направят 34,9 млн руб. Еще 6,9 млрд руб. выделят на второй этап создания Парка покорителей космоса имени Гагарина. В его рамках построят образовательный центр «Мир».
Ранее сообщалось о выделении 890,7 млн руб. на капитальный ремонт корпусов и общежитий вузов и колледжей Саратовской области. Транспортная инфраструктура региона получит 39,3 млрд руб.