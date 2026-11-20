Банковский инструмент дает доход и свободу распоряжаться средствами в любой момент. В отличие от классических депозитов, здесь нет ограничений на снятие или перевод средств: проценты за прошедшие дни месяца не сгорают. Это удобно, когда деньги нужны срочно – например, чтобы закрыть кассовый разрыв, выплатить зарплату или оплатить налоги. При этом пополнять счет можно переводом из любого банка, а внутри банка – между своими счетами через интернетбанк «ПСБ Бизнес». Прямого снятия наличных с накопительного счета не предусмотрено, но деньги легко перевести на расчетный счет в ПСБ, а затем снять привычным способом – через кассу или банкомат.