В Астрахани задержали оперативника, подозреваемого в получении взятки
Возбуждено уголовное дело
В Астрахани под уголовное преследование попал старший уполномоченный уголовного розыска одного из городских отделов полиции УМВД России. Правоохранителя подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.
Следствие полагает, что оперативник потребовал от местного жителя 40 тыс. руб. В обмен на деньги подозреваемый собирался не привлекать его к уголовной ответственности в рамках проводимой проверки.
Часть средств старший оперуполномоченный получил. Остаток он должен был забрать на следующий день, но был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.