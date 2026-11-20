Апелляционное представление на приговор подал прокурор, также его обжаловали осужденный и его защитник. Прокуратура просила отменить решение из-за процессуальных нарушений и недостаточной мотивированности выводов суда о квалификации действий Лихачева. Сторона защиты, напротив, настаивала на оправдании бывшего чиновника за отсутствием в его действиях состава преступления.