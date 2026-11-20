Верховный суд Удмуртии отменил приговор экс-замглавы Каракулинского района
Сергей Лихачев получил четыре года колонии за продажу муниципального имущества
Верховный суд Удмуртии отменил приговор бывшему первому заместителю главы администрации Каракулинского района Сергею Лихачеву, осужденному на четыре года колонии за превышение должностных полномочий. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Сарапульский районный суд в ином составе, сообщили в пресс-службе судов республики.
Апелляционное представление на приговор подал прокурор, также его обжаловали осужденный и его защитник. Прокуратура просила отменить решение из-за процессуальных нарушений и недостаточной мотивированности выводов суда о квалификации действий Лихачева. Сторона защиты, напротив, настаивала на оправдании бывшего чиновника за отсутствием в его действиях состава преступления.
После отмены приговора суд изменил Лихачеву меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Его немедленно освободили из-под стражи.
Как ранее сообщал «Ъ-Удмуртия», в сентябре Сарапульский районный суд признал Лихачева виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.
По версии следствия, в 2022–2023 годах бывший чиновник, возглавлявший аукционную комиссию по продаже муниципального имущества, давал подчиненным указания не публиковать сведения о торгах и готовить фиктивные оценочные документы. Через подконтрольных лиц объекты недвижимости — ангары, гаражи и склады — продавали по заниженной стоимости. Ущерб бюджету Каракулинского района оценили в 2,6 млн руб.