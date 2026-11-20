Сочи попал в топ-5 направлений для автомобильных путешествий в ноябре
Лидером рейтинга стала Москва и Московская область
Сочи вошел в пятерку наиболее популярных направлений для автомобильных путешествий в ноябре 2026 года. На курорт приходится средняя стоимость проживания 3,1 тыс. руб. за ночь при продолжительности поездки около четырех ночей. Такие данные приводит российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру», проанализировавший заявки с указанием необходимости парковки.
Лидером рейтинга стала Москва и Московская область: на это направление пришлось 11% бронирований автопутешественников. Второе место заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область с долей 10%, третье — Краснодар с 4%.
Всего в десятку популярных направлений вошли три города и курортные территории Краснодарского края. Помимо Сочи, в рейтинге представлены Геленджик и Красная Поляна. Средняя стоимость ночи в Геленджике составила 3,4 тыс. руб., а поездка в среднем длится три ночи. В Красной Поляне туристы бронируют жилье на три ночи по средней цене около 4 тыс. руб. за ночь.
В первую десятку также вошли Казань (4,3 тыс. руб. за ночь, три ночи), Кисловодск (4,6 тыс. руб., шесть ночей), Калининград (3,2 тыс. руб., четыре ночи) и Пятигорск (3,4 тыс. руб., четыре ночи). Средняя стоимость ночи в Москве составила 5,2 тыс. руб. при трех ночах проживания, в Санкт-Петербурге — 4 тыс. руб. за три ночи, в Краснодаре — 3,9 тыс. руб. за две ночи.
Рейтинг составлен на основе бронирований с необходимостью парковки. Его публикация приурочена к отмечаемому 20 ноября Дню работника транспорта.