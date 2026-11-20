Всего в десятку популярных направлений вошли три города и курортные территории Краснодарского края. Помимо Сочи, в рейтинге представлены Геленджик и Красная Поляна. Средняя стоимость ночи в Геленджике составила 3,4 тыс. руб., а поездка в среднем длится три ночи. В Красной Поляне туристы бронируют жилье на три ночи по средней цене около 4 тыс. руб. за ночь.