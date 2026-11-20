В рейтинг также попали Казань (4,3 тыс. руб. за ночь, три ночи), Кисловодск (4,6 тыс. руб., шесть ночей), Калининград (3,2 тыс. руб., четыре ночи) и Пятигорск (3,4 тыс. руб., четыре ночи). В Москве средняя стоимость ночи составила 5,2 тыс. руб. при трех ночах проживания, в Санкт-Петербурге — 4 тыс. руб. за три ночи, в Краснодаре — 3,9 тыс. руб. за две ночи.