Геленджик вошел в топ-10 популярных направлений для автопутешествий в ноябре
Курорт занял восьмое место
Геленджик занял восьмое место в рейтинге популярных направлений для автомобильных путешествий в ноябре 2026 года. Средняя стоимость проживания на курорте составляет 3,4 тыс. руб. за ночь, а продолжительность поездки — около трех ночей. Такие данные приводит сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру», проанализировавший заявки с указанием необходимости парковки.
Лидером рейтинга стали Москва и Московская область: на них пришлось 11% бронирований автопутешественников. Второе место заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область с долей 10%, третье — Краснодар с 4%.
Помимо Геленджика, в десятку вошли еще три направления Краснодарского края. Сочи расположился на пятой строчке: средняя стоимость ночи там составляет 3,1 тыс. руб., продолжительность поездки — четыре ночи. Красная Поляна заняла десятое место с показателями 4 тыс. руб. за ночь и три ночи проживания.
В рейтинг также попали Казань (4,3 тыс. руб. за ночь, три ночи), Кисловодск (4,6 тыс. руб., шесть ночей), Калининград (3,2 тыс. руб., четыре ночи) и Пятигорск (3,4 тыс. руб., четыре ночи). В Москве средняя стоимость ночи составила 5,2 тыс. руб. при трех ночах проживания, в Санкт-Петербурге — 4 тыс. руб. за три ночи, в Краснодаре — 3,9 тыс. руб. за две ночи.
Рейтинг составлен на основе бронирований на ноябрь 2026 года, в которых путешественники указывали необходимость автомобильной парковки. Приведенные суммы отражают среднюю стоимость одной ночи проживания.