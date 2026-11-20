В кинотеатрах Новороссийска в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — документальный фильм «Увидеть все» о Элизабет Холмс. Она была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока ее компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв все свое состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съемочную группу во главе с комиком-авангардистом.