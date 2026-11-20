Соревнования в конном клубе, оперетта «Веселая вдова» и фильм о Сильвестре Сталлоне
Куда сходить в Новороссийске и Геленджике 20, 21 и 22 ноября
В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Новороссийска и близлежащих населенных пунктов смогут посмотреть спектакли и кино, а также посетить концерт при свечах и соревнования в конном клубе. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».
Музыка
На стадионе «Геленджик Арена» 21 ноября в 19:00 пройдет концерт «Lumisfera. Мировые хиты при свечах». Оркестр исполнит саундтреки из любимых фильмов, рокхиты от LinkinPark, Nirvana и Queen и другие известные композиции.
Стоимость билетов — 2400 тыс. руб. (6+)
Спектакли
20 ноября в 19:00 на сцене Городского театра Новороссийска — оперетта «Веселая вдова». Небольшое княжество страдает от долгов и безденежья. Его посол в Париже узнает, что одна из богатейших фамилий княжества потеряла главу семьи. Молодая вдова стала единственной наследницей огромного состояния. Если она выйдет замуж за иностранца, ее миллионы навсегда уплывут за границу. Посол решает познакомить ее с графом Данило, работающим в посольстве секретарем, но оказалось, что молодые люди были давно знакомы.
Стоимость билетов — от 1800 руб. (12+)
22 ноября в 16:00 в театре «Старого парка» в Кабардинке пройдет спектакль «Свои люди — сочтемся» по пьесе Александра Островского. Главный герой, богатый купец Самсон Силыч Большов решает обмануть своих кредиторов и объявляет себя фиктивным банкротом, переписав все имущество на хитрого приказчика Лазаря Подхалюзина.
Стоимость билетов — от 2200 руб. (12+)
22 ноября в 17:00 на сцене «Геленджик Арены»— балет «Лебединое озеро». В основе сюжета лежит старинная легенда о заколдованных девушках-лебедях и их королеве Одетте. Только бескорыстная любовь и верность могут снять с них чары. Романтический юноша, принц Зигфрид попадает на волшебное озеро, видит Одетту, находит в ней свой идеал, влюбляется в нее и дает ей клятву верности. Но на пути воплощения мечты принца стоит Злой гений
Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)
Кино
В кинотеатрах Новороссийска в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — документальный фильм «Увидеть все» о Элизабет Холмс. Она была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока ее компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв все свое состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съемочную группу во главе с комиком-авангардистом.
Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)
Еще одна премьера недели — криминальная драма «Бумажный тигр» с Майлзом Теллером, Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон. Нью-Йорк, 1986 год. Бывший коп Гарри и его брат, инженер Айзек, изо всех сил стремятся преуспеть в жизни и в итоге случайно оказываются втянуты в рискованную схему. Пытаясь проложить себе путь через опасный мир коррупции и насилия, братья вскоре попадают в поле зрения жестокой русской мафии, из-за чего их крепкая связь начинает рушиться, а предательство становится не таким уж немыслимым.
Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)
Также на больших экранах вышел фильм-биография «Рокки — это я» о Сильвестре Сталлоне. Начинающий актер пишет сценарий про молодого боксера. Блестящую историю хочет купить крупная голливудская студия, но Сталлоне готов ее продать только при условии, что главную роль Рокки сыграет он сам. Студийные боссы не воспринимают всерьез амбиции выскочки, чье лицо частично перекошено, а речь полна дефектов. Отказавшись от предложенного гонорара, Сталлоне обрекает свою семью на годы трудностей, чтобы снять фильм своей мечты самостоятельно.
Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)
Активности
22 ноября в 10:00 в конном клубе усадьбы «Круглое озеро» в Абрау-Дюрсо пройдут «Веселые старты». В соревнованиях примут участие двадцать всадников, торжественное награждение победителей состоится в 12:00. Сразу после церемонии, гости смогут принять участие в чаепитии, пообщаться с участниками в неформальной обстановке и поближе познакомиться с лошадьми.
Вход свободный