Медведи в Ленобласти не торопятся впадать в спячку из-за теплой осени
Теплая осень сбила медведей Ленинградской области с привычного графика, они пока не торопятся засыпать. Об этом рассказал биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».
Видеоловушка в Кингисеппском районе запечатлела медведицу с тремя медвежатами. Все четверо выглядели упитанными. У детенышей, родившихся в начале года, заметно округлились бока — нагуляли жир к зиме.
Глазков напомнил, что обычно первыми на зимовку отправляются именно самки с медвежатами. Но в этом году теплый ноябрь спутал планы животных. Залегать в берлоги они начнут, когда установятся устойчивые отрицательные температуры, а дополнительным условием может стать снежный покров.
Согласно данным Комитета по охране объектов животного мира Ленобласти, в регионе обитает 3269 бурых медведей.