Глазков напомнил, что обычно первыми на зимовку отправляются именно самки с медвежатами. Но в этом году теплый ноябрь спутал планы животных. Залегать в берлоги они начнут, когда установятся устойчивые отрицательные температуры, а дополнительным условием может стать снежный покров.